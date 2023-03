Leuven en Bertem gaan meer samenwerken: “Een aantal uitdagingen stoppen niet aan de gemeentegrenzen”

Nieuw hoofdstuk voor Convento in Mechelse­straat: “Oneindig blij en fier dat bistro en wijnwinkel een begrip is geworden in Leuven”

Stéphane Godfroid en Katrien Verstraete stoppen in april met wijnhandel en bistro Convento. De bekende zaak in de Mechelsestraat in Leuven was al sinds mei 2009 in handen van de ex-journalist die er de voorbije jaren met verve in slaagde om zijn droom waar te maken: “Met bijna 66 jaren op de teller, wil ik het wat rustiger aan doen. Ik heb nu De WijnDuif opgericht en zet mijn passie voor wijn voort aan een iets minder intensief tempo.” Blijft de vraag: wat gebeurt er met Convento?