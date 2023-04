Leuven deelt gratis bloemzaad uit

Bekijk hier de eerste ‘visuals’ van het toekomsti­ge Martelaren­plein: “We denken aan wa­tersproei­ers aan de kant van de terrassen”

Ontwerpbureau OMGEVING is klaar met het voorontwerp van het Martelarenplein van de toekomst. Eerder polste de stad Leuven bij de inwoners en die kozen met overtuiging voor een groener plein: “In cirkelvormige bakken komen bomen en struiken die verkoeling brengen in de zomer. De toekomstbeelden laten je dromen over fijne ontmoetingen, onder een boom op een bankje”, zegt schepen van Openbaar Groen Lalynn Wadera (Vooruit).