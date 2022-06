Leuven dan toch geen ‘Fietsstad 2022'

En dat ondanks de mooie 8 op 10 die de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) optekende in Leuven, een pak beter dan de gemiddelde grote Vlaamse stad. 763 respondenten oordeelden positief over het fietsbeleid in de stad, waarmee Leuven op gelijke hoogte kwam met Genk en Mechelen. Dat trio maakte deel uit van negenkoppige gezelschap dat dong naar de titel ‘Fietsstad 2022', een samenwerking van de VSV, de Vlaamse overheid en de Fietsersbond. Uiteindelijk stak Mechelen Leuven de loef af. In de andere categorieën waren de prijzen voor Lommel en Peer. Zij keerden huiswaarts met een subsidie van 50.000 euro die te investeren valt in fietsinfrastructuur, aangeboden door de Vlaamse overheid. “We waren natuurlijk graag met de trofee teruggekeerd, maar het is onze Mechelse vrienden zeer gegund,” zegt schepen van mobiliteit David Dessers (Groen). “We maakten alleen maar kans op die trofee omdat de Leuvenaar ons heeft genomineerd. laat ons vooral onthouden dat er veel en graag gefietst wordt in onze stad. Dat blijkt ook uit de Veloveilig-campagne van jullie krant. De Leuvenaar ziet het fietsbeleid vooruitgaan, de bedenking indachtig dat er nog werk aan de winkel is. Ons motiveert het vooral op dit elan verder te blijven gaan.”