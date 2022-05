Leuven.cool zkt vrijwilligers die de impact van hitte in kaart willen brengen

Leuven.cool is een project van KU Leuven, in samenwerking met Leuven2030, de stad en het KMI. De meetresultaten worden live geüpdatet op de website . Doctoraatsstudent Eva Beele probeert het microklimaat in Leuven, zowel in private als publieke terreinen te meten, om zodoende te bekijken hoe de stad de hitteproblematiek het hoofd kan bieden door een slimme inrichting van bomen, planten en waterpartijen.

Dat de hitte een impact heeft op de volksgezondheid, en zeker op die van ouderen, kinderen en zwangere vrouwen, is geweten. Informatie over hoe mensen die hitte precies ervaren blijft echter een blinde vlek. Daar willen de onderzoekers deze zomer een mouw aan passen. Leuven.cool is dan ook op zoek naar inwoners van Leuven, Herent, Bierbeek en Lubbeek die tijdens de zomermaanden tweemaal per eventuele hittegolf een bondige vragenlijst willen invullen over hoe ze de hitte in de stad of randgemeente hun leefcomfort bepaalt. Wie zich wil kandideren kan dat hier.