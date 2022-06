Leuven Boert brengt lokale voeding tot bij de Leuvenaar: “En de kleinsten onder ons kunnen zich uitleven op een grote stroberg in het midden van het Ladeuzeplein”

Leuven Boert is een toon- en verkoopmarkt voor alles wat met stadslandbouw en lokale voedselproductie te maken heeft. Ook dit jaar staat de boerenmarkt helemaal in het teken van korteketenproducten. Naast een uitgebreid aanbod van lokale producenten voorziet de stad Leuven ook heel wat interessante en fijne activiteiten rond stadslandbouw voor groot en klein. “Leuven Boert is elk jaar opnieuw een belangrijk moment om stadslandbouw te promoten. We brengen vers en lekker eten uit de korte keten naar het hart van de stad. In en rond Leuven wordt heel wat voedsel geproduceerd en veel mensen weten dat niet. Met Leuven Boert willen we tonen dat er in en rond Leuven heel wat landbouwers actief zijn en willen we Leuvenaars aanmoedigen om te kiezen voor producten recht van bij de boer”, vertelt schepen van Landbouw en Consumptie David Dessers (Groen).