Leuven bindt strijd aan met leegstand: “Stappen in de goede richting, maar er blijven nog pijnpunten.”

Vooral in winkelstraten zoals de Bondgenotenlaan of de Diestsestraat lijkt het leegstandspook zijn lelijke kop te heffen. In die eerste straat ging de teller onheilspellend de verkeerde kant op: 15 in 2018, 20 in 2019 en maar liefst 35 in coronajaar 2020. Goed voor een leegstandspercentage dat dubbel zo hoog ligt als in de rest van de stad. “De situatie is niet goed momenteel,” vertelde schepen van handel Johan Geleyns (CD&V) in 2021. “In de twee grootste Leuvense winkelstraten staan er nu ongeveer 70 handelspanden leeg. We komen binnenkort vanuit de stad met een plan van aanpak want dat zal echt nodig zijn door de coronacrisis.” De schepen lanceerde prompt het Beleidsplan voor Handel en Horeca, dat als voornaamste doel had de handelskernen te doen bruisen.