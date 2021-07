Leuven Air stilgelegd omdat publiek zich niet aan coronamaatregelen houdt

Donderdagavond vond het negende concert van Leuven Air plaats op het festivalterrein in Heverlee. Op de affiche stond de Leuvense hiphopband Moody Mae en als hoofdact de Belgische rapper Yung Mavu. “Het was een fijn feest voor heel wat Leuvense jongeren”, stelt organisator Kris Peeters. “Helaas beklom een aantal van hen tijdens het bisnummer het podium. Hierop besliste de organisatie om onmiddellijk het concert te beëindigen. Het terrein werd rustig ontruimd zonder verdere incidenten. We gaan nog bekijken of we voor toekomstige optredens extra maatregelen gaan treffen.” De politie kwam ter plaatse, maar stelde geen pv’s op.