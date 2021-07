Leuven Air stilgelegd nadat publiek zich niet aan coronamaatregelen houdt

Leuven Motorfiet­ser (25) onder invloed draagt geen helm

13:26 In de Mechelsestraat in Leuven heeft een politiepatrouille vrijdag om 02.40 uur zag een motorfiets gezien waarvan de passagier geen helm droeg. In de Sluisstraat werd de 25-jarige bestuurder aan de kant gezet. Tijdens de controle bleek dat hij niet over het juiste rijbewijs beschikte. Een ademtest toonde vervolgens aan dat de twintiger onder invloed van alcohol was. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De passagier kreeg een boete voor het niet dragen van de helm.