Leuven 2030 Urban Lab is gelanceerd

Kessel-Lo Dan toch geen dure tijdelijke ontslui­tings­weg voor Leuven Noord: “Na 20 jaar eindelijk concrete plannen voor volledige realisatie Vuntcom­plex”

Leuven Noord is één van de laatste gebieden in Leuven die nog ontwikkeld moeten worden maar hoe zit het ondertussen met het grote project? Bedoeling is om een wetenschapspark en een pendelparking te realiseren op de site. Dat vereist ingrijpende aanpassingen in de wegeninfrastructuur, al circuleerden er tot op heden liefst negen scenario’s. Karin Brouwers vroeg en kreeg duidelijkheid van minister Lydia Peeters. “De keuze voor een rechtstreekse ontsluiting vanop de E314 is zonder meer toekomstgericht”, klinkt het.

22 maart