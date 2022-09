Leive Vloms schenkt 15.000 euro aan onderzoek naar Multiple Sclerose (MS): “Blij en dankbaar, zeker in deze moeilijke tijden”

“Heel veel gezinnen hebben het omwille van de hoge energieprijzen momenteel bijzonder lastig dus kunnen we enkel blij en dankbaar zijn dat we dit mooie bedrag opnieuw bij elkaar hebben gekregen”, reageert Jan Heremans. Ook afscheidnemend schepen van Cultuur Denise Vandevoor t is blij met de opbrengst. “Het is erg belangrijk dat dit verhaal wordt voortgezet”, klinkt het. “Ik ben blij dat we dit als stad ondersteunen, zowel logistiek maar ook wat de toegankelijkheid betreft. Dat deden we met alle evenementen de voorbije zomer maar zeker met Leive Vloms waar Jan het boegbeeld van is. Op deze manier kan iedereen dit fijne gebeuren meemaken. Ik ben volgend jaar -weliswaar in een andere hoedanigheid- zeker weer van de partij.”

Wetenschappelijk onderzoek

Hoofdarts Tom Meurrens van het Nationale MS Centrum Melsbroek nam de cheque van Leive Vloms uiteraard dankbaar in ontvangst. “Ik vind dat ongelofelijk en zeker in deze tijden. Het is voor iedereen lastig en zeker voor de mensen met MS. Door het coronavirus viel het sociale twee jaar weg maar iedereen was meteen weer op de afspraak. We gebruiken deze centen voor wetenschappelijk onderzoek. De wetenschap gaat vooruit. We krijgen MS steeds beter onder controle maar we spreken nog altijd over ‘remmen’ en niet over oplossen. Dit soort acties en initiatieven zijn voor ons echt een grote hulp.”