Legendarisch café Carlisse staat over te nemen: “Tijd om nog meer van het leven te genieten”

LeuvenDe Carlisse…Vroeger stond de horecazaak op het Ladeuzeplein bekend als ‘het apennootjescafé, tegenwoordig is het eerder de zaak bij uitstek waar je het langst kan genieten van de zon met een originele gin-tonic voor je neus. Of van de woordspelingen van uitbater Nathan Schellens (56), al komt er een einde aan dat verhaal want Nathan en dochter Marie (27) zijn op zoek naar een overnemer. “Het WK wielrennen was een absoluut hoogtepunt in de voorbije veertien jaar”, klinkt het.

Café Carlisse is een gevestigde waarde in Leuven.

Groot nieuws in het Leuvense horecalandschap want één van de monumenten krijgt binnenkort een nieuwe eigenaar. Café Carlisse staat over te nemen en dat zullen de vele vaste klanten van uitbaters Nathan Schellens (56) en dochter Marie (27) niet zo graag horen. Toch is het niet anders want na veertien mooie jaren trekt het duo er de stekker uit op de meest zonnige hoek van het Ladeuzeplein. “Het is tijd om nog meer van het leven te genieten”, vertelt Nathan die in Leuven ook wel bekend staat als een cafébaas die nooit verlegen zit om een grappige woordspeling. Meer zelfs, Nathan maakte er een soort van onbezoldigd bijberoep van om de klanten te entertainen met spitsvondige humor en om het met de nakende overname in het vooruitzicht stilaan af te leren gooit hij nog snel één van zijn flauwe mopjes over de toog: “Als je op één dag een vrouw naar keuze mocht zijn, welke zou je dan kiezen? Ikke de vrijdag!”

Trouwen

Flauw of niet, feit is dat Nathan en Marie uitkijken naar nieuwe uitdagingen in hun leven. “Ik heb altijd graag gewerkt. Nu nog trouwens”, vertelt Nathan. “Maar de voorbije maanden beleefden vrienden en collega’s allerlei zaken die me lieten nadenken over de toekomst. Heel wat mensen zeggen: ‘Later ga ik…’. Wel, het is later dus ik ga dat gewoon doen. Ik werkte om te leven, ik leef niet om te werken. Al was mijn werk mijn hele leven.” Toogfilosofie in het kwadraat zowaar maar dochter Marie gunt haar ouders meer ‘quality time’. “Ik betreur de beslissing van papa maar ik begrijp zijn drijfveer. Ik snap maar al te goed dat papa meer quality time wil met mama. En de zaak is te veel om alleen te dragen…Trouwens, ik ben ook nog niet op de leeftijd dat ik wil trouwen met een café”, lacht Marie die wellicht niet beseft dat zo ongeveer alle vaste mannelijke klanten dat wel met haar willen doen. Om maar aan te geven: wat Nathan bereikte met humor bij de klanten vulde Marie mooi aan met haar ongedwongen enthousiasme en uitbundigheid.

Quote Ik heb ooit een polonaise weten beginnen waaraan iedereen deelnam, zonder uitzonde­ring. En op een bepaald moment trok de koploper naar buiten met een hele rij feestvier­ders achter zich die de ondergrond­se parking wilden ‘indansen’. Ze werden terugge­stuurd door de parkeer­wach­ter! Nathan Schellens

Cafébaas Nathan Schellens en zijn scooter zijn onafscheidelijk. Aan zijn pad met café Carlisse komt nu wel een einde van zodra er een overnemer is gevonden voor het café.

Feit is dat het olijke duo erg gemist zal worden in de Leuvense horeca maar omgekeerd zal dat niet anders zijn. Nathan en Marie blikken alvast terug op veertien prachtige jaren. “De Carlisse is een gevestigde waarde in het Leuvense. Vroeger stonden we bekend als het apennootjescafé, vandaag zijn we de ‘place to be’ voor de liefhebbers van gin tonic. Ik kocht het café na de komst van de ondergrondse parking. Nadien is het Ladeuzeplein ook autovrij geworden en dat is de leefbaarheid enkel ten goede gekomen. Leuven bruist en ons terras floreert. Het is overigens het zonnigste van heel Leuven. Op de langste dagen van het jaar kan je hier tot kwart voor tien in de zon zitten. We hebben hier elk jaar de kermis verwelkomd, de bezoekers van de kerstmarkt…Stuk voor stuk unieke herinneringen die ze me nooit meer afnemen. De mooiste herinnering? Het WK wielrennen was een absoluut hoogtepunt. Ach, we hebben hier zoveel fenomenale avonden beleefd en het was eigenlijk altijd ambiance. Ik heb ooit een polonaise weten beginnen waaraan iedereen deelnam, zonder uitzondering. En op een bepaald moment trok de koploper naar buiten met een hele rij feestvierders achter zich die de ondergrondse parking wilden ‘indansen’. Ze werden teruggestuurd door de parkeerwachter!”, lacht Nathan die in het verleden ook eigenaar was van onder meer ‘De Lange Trappen’ en ‘La Bodeguita’ in Leuven.

Café Carlisse op het Ladeuzeplein werd nog niet zo lang geleden volledig heringericht maar uitbaters Nathan Schellens en zijn dochter Marie kijken uit naar nieuwe uitdagingen in hun leven.

Ook Marie heeft veel goede herinneringen aan haar tijd in ‘de Carlisse’ maar ze heeft vooral nog een tip. “Ons café is voor heel wat studenten een date-plek. Ik herkende zo’n situatie meteen, keischattig. Bij deze dus een tip voor al wie op date gaat: als je date vriendelijk is voor jou maar boertig tegen het barpersoneel: dumpen die handel!” Marie ten voeten uit en dat gaan de vaste klanten erg missen nu er een overname op komst is voor café Carlisse. “Niet getreurd want ik beloof een afscheidsfeest dat zijn gelijke niet kent. Ik ga de hele avond flauwe moppen tappen”, laat Nathan nog optekenen. Eentje om naar uit te kijken…

