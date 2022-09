Leerlingen Sancta-Maria verzamelen 30 kilogram zwerfvuil

Uit de meest recente stadsmonitor moet blijken dat Leuven de properste centrumstad van het Vlaamse gewest is, ondanks het hardnekkige zwerfvuil dat sommige plaatsen ontsiert. “Uit respect voor het openbaar domein én het harde werk van onze straatvegers, lanceerde Leuven de campagne ‘Alles mee?’ Want een proper Leuven, dat is een taak van ons allemaal”, zegt schepen van stadsreiniging Thomas Van Oppens (Groen). Begin dit jaar plaatste de stad nog twee camera’s aan enkele glasbollen in Heverlee waar sluikstorten schering en inslag is. Op twee weken tijd kon de politie vijftien overtreders op de bon slingeren.

Dagelijks gaan 45 stadsmedewerkers op pad met zestien straatstofzuigers en enkele veegkaartjes de straat op om het domein proper te houden. Daar komt de hulp van nog eens meer dan honderd zwerfvuilvrijwilligers bovenop. “Het voorbije jaar ruimden we in totaal maar liefst 326 ton zwerfvuil en sluikstort op. Het zwerfvuil bestaat vooral uit sigarettenpeuken, plastic verpakkingen, koffiebekers, blikjes en petflessen. Jaarlijks wordt er in de openbare vuilnisbakjes 588 ton afval verzameld.” Cijfers die doen duizelen.

“Met de start van het nieuwe school- en academiejaar geven we de campagne een nieuwe boost en brengen we onze boodschap onder de aandacht van scholieren en studenten,” gaat Van Oppens verder. “Zo willen we ook hen warm maken om hun afval mee te nemen of in de vuilnisbak te gooien.” Gisteren gaven 37 eerstegraadsleerlingen van het Sancta Mariacollege het goede voorbeeld door maar liefst 30 kilogram zwerfvuil te verzamelen rond de school. Dergelijke opruimacties kunnen rekenen op een subsidie van 250 euro. “We zeggen vaak dat Leuvense scholen mee de stad maken. Met deze opruimactie hebben deze leerlingen de stad mee ‘proper’ gemaakt,” besluit schepen van onderwijs Lalynn Wadera (Vooruit).

Volledig scherm Opruimactie Sancta Maria © Stad Leuven

