Leerlingen Sancta Maria slapen op straat uit protest tegen asielbeleid: “Ik voel mijn voeten nu al niet meer.”

LEUVEN Dieven stelen uit werfcontai­ners

In de nacht van dinsdag op woensdag is er ingebroken in twee werfcontainers in de Hertogstraat in Heverlee. De sloten werden open geslepen en de daders maakten een aantal spullen buit. Ook op de Geldenaaksebaan, op het domein van de school St-Norbertus, braken dieven een werfcontainer open. De juiste omvang van de buit daar is nog niet gekend.

23 november