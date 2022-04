Leerlingen leren veilig fietsen in VR

De VR-toepassing kadert in het verkeersveiligheidsproject van stad Leuven Bobbi. Deze keer geen dodehoeklessen of verkeerswandelingen, maar een VR-game, compleet met headset en fietsstuur, dat gemaakt is om leerlingen te onderwerpen aan allerlei verkeerscenario’s met een wisselende moeilijkheidsgraad. “Je verplaatsen in het verkeer en moeilijke of gevaarlijke situaties juist leren inschatten, dat leer je vooral door te oefenen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit). “Met VRKeer kunnen leerlingen dat nu ook in een veilige klasomgeving. Via de VR-brillen en het fietsstuur oefenen ze de verkeersregels of moeilijke situaties virtueel in op een interactieve manier.”