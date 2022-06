Leerlingen kraken de DNA-code met nieuw educatief spel: “Staat DNA niet voor ‘Divorcie Nankia Aqua’?”

‘Kraak de DNA-code’ vertelt het verhaal van de planeet Bolygo, en haar vredelievende bewoners: de blauwhuidige Elaniké. Een natuurramp verscheurt het land, en families worden uit elkaar gerukt. Pas vele jaren later slagen de Elaniké erin de kloof te overbruggen. Lukt het de spelers de klimaatvluchtelingen te herenigen met hun biologische ouders? ‘kraak de DNA-code’ zit momenteel nog in embryonale fase: een prototype werd bekostigd met de financieren van het CME, maar voor de verdere uitrol van het spel rekenen de initiatiefnemers op crowdfunding. “We hebben nog zo’n €14.000 nodig voor de productie,” zegt Annemie Puttemans van het CME. “Dat is geraamd voor de ontwikkeling van 70 spellen die lagere scholen uit heel Vlaanderen dan gratis kunnen uitlenen of aanvragen om te spelen met de kinderen van de 3e graad.” Voor de proefopstelling vandaag stond de Aanstokerij in.

Het enthousiasme in klas 6C is na afloop van het spel alvast groot. “We wisten op voorhand dat DNA iets in het lichaam was,” vertellen Senne (12), Maarten (11) en Richard (11). “Staat DNA niet voor ‘Divorcie Nankia Aqua’?” Met behulp van een inleidend filmpje werd de kennis van de leerlingen bijgespijkerd, zodat de zoektocht naar de ouders in een snel tempo kon worden beslecht. Wat hebben ze geleerd vandaag? “Dat groen een zwakke oogkleur is. En dat er 3 miljard DNA-cellen in het lichaam zijn, elk met een lengte van twee meter. Leg je al die DNA-cellen achter elkaar kan je dus 200 keer naar de zon en terug.” “Leuk en leerrijk,” besluit juf Axelle (26), “De leerlingen worden uitgedaagd op een onderzoekende manier na te denken en kunnen zo hun eerste stappen zetten in de wetenschappelijke wereld. De grote meerwaarde vind ik dat het niet alleen een denkspel is, maar dat kinderen ook dingen moeten doen zoals bijvoorbeeld een DNA-helix bouwen met Lego. Zo mogen er nog educatieve spellen ontwikkeld worden.”