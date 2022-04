Leerlingen Heilig Hart maken school klimaatbestendig, en daar horen ook bijenhotels bij: “Hoe vaak ik al gestoken ben? Ik ben de tel kwijtgeraakt. Je moet wel een beetje badass zijn om imker te worden”

Het Heilig Hartinstituut in Heverlee is bekend met het fenomeen van de 1 aprilgrap. In 1953 meldde een student die zich voordeed als Koning Boudewijn zich bij het onthaal. Pas nadat een ontvangstcomité van zusters de dubbelganger had verwelkomd met de Brabançonne kwam het bedrog aan het licht. Koning Boudewijn zelf kon er wel om lachen, en zorgde ervoor dat de student aan de universiteit mocht blijven. Maar directeur Walter D’hoore verzekert dat het bezoek op deze besneeuwde 1 april wel degelijk kadert in de schoolaanpak van de klimaatopwarming. De leerlingen van klas 108 die gewapend met een thermometer het temperatuurverschil gingen aantonen tussen een schaduwplek onder een boom en vlak ernaast zien hun experiment ondergesneeuwd: het is overal even koud.