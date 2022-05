Leuven Porsche & Coffee lokt 800 wagens en geen enkele is identiek

Mogelijk dat je in en rond Leuven zondag wel een Porsche meer dan gewoonlijk opmerkte. Eindelijk kon de tweede editie van Porsche & Coffee doorgaan. Ruim 800 ‘Porschisten’ zakten af naar Foodgarage Hoase. Maar ook iedereen zonder zo een Duitse sportwagen in zijn garage was meer dan welkom om een kijkje te nemen en een babbeltje te slaan.

