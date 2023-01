Leegstaand pand in handen van stad Leuven

In de strijd tegen leegstand heeft het Leuvense stadsbestuur deze legislatuur werk gemaakt van het zogenaamde ‘sociaal beheersrecht’. Dat houdt concreet in dat de stad Leuven een pand dat lang leegstaat tijdelijk in beslag kan nemen om het vervolgens zelf te renoveren en te verhuren voor een periode van negen jaar. De eigendom blijft evenwel bij de eigenaar maar de huuropbrengst gaat naar de stad Leuven. Op die manier worden de kosten van de renovatie gerecupereerd. Voor het eerst in de geschiedenis heeft het Leuvense stadsbestuur het sociaal beheersrecht nu effectief toegepast. Het gaat meer concreet over een pand in de Mezenlaan in Heverlee. Volgens schepen David Dessers (Groen) zijn er in Leuven enkele tientallen huizen die in aanmerking komen om het sociaal beheersrecht op toe te passen maar voorlopig zijn er slechts twee andere panden die al verwikkeld zijn in een procedure, al hebben de eigenaars nog wel het recht om in beroep te gaan. “We stellen vast dat deze stok achter de deur vaak voldoende is voor de eigenaars om het pand te renoveren of te verkopen. Het systeem werkt dus en dat is goed want in Leuven telt elke woning.”