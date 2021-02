Lauren (25) komt om bij motorongeval, een week voor zijn verjaardag: “ Hij was in de fleur van zijn leven. Iedereen is er kapot van”

Tremelo Vandalen houden lelijk huis aan brasserie Parkheide in Tremelo: “Zelfs de poëzie­lijst is vernietigd”

17:33 Het voorbije weekend is brasserie Parkheide in Tremelo het slachtoffer geworden van vandalisme. De daders gooiden een ruit in, maakten bloempotten en de drankautomaat stuk en lieten tal van zwerfvuil achter. Vrijdag werd ook een gedichtenspiegel in het bos aan diggelen geslagen. “De daders worden opgespoord aan de hand van camerabeelden”, vertelt schepen Bertrand Eraly.