Laten vallen of opzettelijk geslagen? Onthaalmoeder geschorst na babyincident, parket voert onderzoek

De beslissing om de onthaalmoeder tijdelijk te schorsen, werd intern bij het Agentschap dinsdagmiddag al genomen. “We hebben uit voorzorg gehandeld”, zegt woordvoerder Nele Wouters. “Er was weinig informatie voorhanden, en we wilden de impact op alle betrokkenen beperken.”

Slagen en verwondingen

Op het moment van het incident waren nog twee andere kindjes aanwezig. In totaal vangt de onthaalmoeder vijf kinderen op. Er zitten nog twee extra kinderen in de opstartende fase. Voor deze zeven kinderen zoekt Zorg Leuven, waaronder de onthaalmoeder opereert, een noodopvangplaats. “We zijn er gerust in dat we snel plekken kunnen vinden”, zegt Bieke Verlinden, voorzitter van Zorg Leuven. Het Agentschap laat nog weten zich benadeelde partij te stellen in het onderzoek van het parket, zodat het inzage in het dossier kan krijgen.