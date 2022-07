Lange files verwacht in augustus en september tot half oktober op E40 in Bertem: “Afrit wordt ook vier dagen afgesloten”

BERTEM/BRUSSELHet Vlaams Verkeerscentrum raadt weggebruikers aan om tijdens de maanden augustus en september tot half oktober de E40 tussen Luik en Brussel in de buurt van Bertem en Heverlee zoveel mogelijk te vermijden. Het plaatsen van geluidsschermen over een lengte van één kilometer dreigt veel hinder te veroorzaken.

Zowel tijdens de ochtendspits op de E40 in de rijrichting van Brussel als tijdens de avondspits in de andere rijrichting van Luik verwacht het verkeerscentrum extra verkeersdrukte door de werken. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plaatst vanaf 1 augustus een kilometer aan nieuwe geluidsschermen in Bertem, net voorbij het verkeersknooppunt van de E40 en de E314 in Heverlee (Leuven).

File tot Boutersem of Tienen

Het verkeer dat vanuit Luik / Tienen naar Brussel rijdt, zal net voor het knooppunt van twee rijstroken naar een rijstrook geleid worden. Het zal via een doorsteek in de middenberm naar de andere weghelft van de snelweg geleid worden - waar in de normale toestand zonder werken alleen het verkeer richting Luik rijdt. De werken zullen tweeënhalve maand duren, tot half oktober. Bij een normale ochtendspits zonder werken staan automobilisten aan te schuiven vanaf Haasrode.

Volgens de prognoses kan door de beperkte doorgang in Bertem op de drukste momenten de file richting Brussel mogelijk reiken tot in Boutersem of zelfs Tienen. Op de andere weghelft, richting Luik, zullen er drie versmalde rijstroken liggen en geldt er een snelheidsbeperking. In die rijrichting verwacht het Verkeerscentrum een toename van de wachttijden in de avondspits en mogelijke filevorming tijdens de piek tot in Everberg of Sterrebeek.

Afrit vier dagen afgesloten

Van donderdagochtend 4 augustus tot zondagavond 7 augustus is de afrit 22 van Bertem afgesloten en geldt er een omleiding richting Bertem. Dit is noodzakelijk om de oude geluidsschermen van de bouwwerf af te voeren tot op de werkplaats ter hoogte van de afrit Bertem en nieuw materiaal aan te voeren. Het verkeer op de E40 komende van Luik volgt een omleiding via de E314, de Koning Boudewijnlaan (N264), de Sint-Jansbergsesteenweg (N253) en de Tervuursesteenweg (N3). Het verkeer komende van de E314 wordt eveneens via de Koning Boudewijnlaan (N264), de Sint-Jansbergsesteenweg (N253) en de Tervuursesteenweg (N3) omgeleid.

Ook in de maand augustus, wanneer er gewoonlijk minder verkeersdrukte is, zal er meer file zijn dan normaal. Het Verkeerscentrum raadt weggebruikers dan ook aan om zoveel mogelijk de E40 Luik-Brussel te vermijden bij Bertem en Heverlee. Als je toch de E40 moet nemen tijdens de ochtendspits, doe je er goed aan om voor je rit de actuele verkeersinformatie te beluisteren of te raadplegen op verkeerscentrum.be. In totaal komen er over een afstand van een kilometer nieuwe geluidsschermen in Bertem. Ook in Oud-Heverlee, Rotselaar, Tienen en Leuven werden er recent geluidsschermen vervangen.

