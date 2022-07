Lander Segers (48), broer van zanger en acteur Iwein Segers, overleden in Spanje na zonneslag

Leuven DATS 24 opent eerste waterstof­tank­sta­ti­on in Leuven

Vandaag opende DATS 24, de energie- en brandstofleverancier van Colruyt Group haar derde waterstoftankstation in België, en het eerste in Leuven. Daarmee wil het bedrijf haar geloof in de opkomende technologie onderstrepen. De eerste tankbeurt was voor een opgewekte burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit).

