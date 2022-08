Labo voert sporenonderzoek uit na inbraak

Zaterdag rond 3.20u werd er ingebroken in een woning in de Bergstraat in Kessel-lo. De bewoners -die op vakantie waren- werden verwittigd via de alarmcentrale. Ze alarmeerden op hun beurt de politie die met meerdere ploegen ter plaatse ging. De inspecteurs konden vaststellen dat de dief met een ladder op een plat dak was geklommen. Daar forceerde de dief een venster op de eerste verdieping en drong de woning binnen. In het huis werden verschillende kamers overhoop gehaald. De politie kamde het huis en de nabije omgeving uit maar de dader kon niet meer aangetroffen worden. Het is nog niet duidelijk of er ook effectief iets werd gestolen. Het labo werd verwittigd voor sporenonderzoek.