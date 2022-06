Laatste wisser de neus in in testcentrum Pauscollege

Leuven Heraanleg op komst voor 19de-eeuws Heuvelhof­park: “We bekijken of pleintje aan Bor­stelsstraat onthard kan worden zodat het deel gaat uitmaken van het park”

De stad Leuven heeft grote plannen met het Heuvelhofpark in deelgemeente Kessel-Lo. Dat is toe aan vernieuwing en die zou van start gaan in de zomer van 2023. “Bedoeling is om de werkzaamheden af te ronden in het najaar van 2024. Buurtbewoners en gebruikers worden betrokken bij de opmaak van de plannen”, aldus schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V) die het park kindvriendelijker en toegankelijker wil maken.

31 mei