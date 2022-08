Laatste editie van deze zomer voor succesvolle Roller&Bike Parades: “Opkomstcijfers liggen behoorlijk hoog. Enkel Brussel doet beter”

Leuven kent intussen een stevige traditie van Roller parades. In 2006 organiseerde Roll & Skate -toen nog RSC Heverlee- in samenwerking met het UZ Gasthuisberg een eerste editie in het kader van de ‘Mi Croc for Sophea’-actie. Nadien sloot de club een samenwerking met de Brusselse Roller & Bike organisatie waardoor het sinds 2012 een jaarlijkse traditie kon worden. De laatste jaren nam het vertrouwen in de organisatie toe en liet de stad Leuven meerdere edities doorgaan op haar grondgebied, al stak corona wel de nodige stokken in de wielen. “Dit jaar stonden er gelukkig weer drie data op de agenda: 6 juli, 20 juli en 3 augustus”, vertelt Philippe Persoons van Roll & Skate Leuven vzw. “Men kan het zich nog amper herinneren door de droge hete zomer maar we hadden een regendagje op 20 juli. Bijgevolg werd die editie geschrapt ten voordele van een nieuwe datum op woensdag 31 augustus, de derde en laatste editie van deze zomer. De opkomstcijfers voor Leuven liggen met 200 tot 250 deelnemers behoorlijk hoog. Enkel Brussel doet beter. De fietsopkomst ligt met zo’n 30 deelnemers eerder aan de lage kant maar dat heeft alles te maken met verbod op fietsers dat vroeger van kracht was. We konden de voorbije zondag overigens een beetje reclame maken op event King of the Ring en we verwachten woensdagavond dan ook meer tweewielers om deel te nemen aan de Roller & Bike Parade Leuven. Alles wat rolt, kan overigens deelnemen. Van bakfietsen tot skateboards…kortom, alle gereglementeerde trage voortbewegingstoestellen. Op voorhand inschrijven is niet nodig en deelname is helemaal gratis. De parade krijgt begeleiding van de politie en we voorzien ook eigen stewards. We verzamelen om 19 uur op het Martelarenplein voor de start. De kleine toer van 5,5 kilometer vertrekt om 19.30 uur en aansluitend is het de beurt aan de deelnemers van de grote toer van 20 kilometer.” Meer info: leuven.be/rollerparade