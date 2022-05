Laatste deadline voor projectenfonds cultuur

“We stelden in juni 2020 een steunplan met meer dan honderd maatregelen voor die getroffen sectoren op korte en middellange termijn bijsprongen in de coronaperiode. De noodlijdende cultuursector kreeg zo een substantieel pakket aan extra ondersteuning”, zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit). “We lanceerden ook een noodfonds om kunstenaars en organisaties financieel te ondersteunen en tot op heden werden een 80-tal ingediende dossiers gehonoreerd, samen goed voor net geen 330.000 euro. Zowel individuele kunstenaars als organisaties kunnen nog tot 31 mei een aanvraag indienen. Bedoeling van het fonds is in de eerste plaats zorgen dat kunst en cultuur kunnen blijven kiemen in onze stad.”

Toekomst

Commissielid Jan De Braekeleer kijkt tevreden terug op het initiatief. “Een weelde van projecten belandde op onze tafel, zowel qua aantal als qua kwaliteit. Ik ben een oudgediende in de Leuvense culturele wereld maar toch was het voor mij verrassend hoeveel mensen, groepen en organisaties er in Leuven met kunst bezig zijn. En goed bezig zijn. Het was een dubbel gevoel in de commissie. We waren blij dat we een flink aantal projecten konden steunen en dat we daar een verschil konden maken maar aan de andere kant werden we ook met de neus gedrukt op de precaire situatie van veel kunstenaars. De stad Leuven zet al heel hard in op het ondersteunen van de cultuursector. Hopelijk kan die lijn verder uitgezet worden in de toekomst.” Meer informatie over het projectenfonds lees je op www.leuven.be/toelage-relanceplan.