Laagje ijs op vijvers van Abdij van Park, maar voor schaatsen is het nog veel te vroeg: “Door het ijs zakken kan leiden tot een harstilstand.”

LeuvenVannacht werd de koudste nacht van het jaar gemeten, met temperaturen in Ukkel tot -6,4, en in de Oostkantons zelfs tot -15,5. De aanhoudende koude doet wintersportliefhebbers watertanden om het stof van hun schaatsen te blazen, en een openbare vijver te betreden. Weer- en klimaatexpert bij Weerbericht Zuiderkempen-Mechelen Samuel Helsen (27) legt uit waarom dat een slecht idee is.

Hoewel de vijvers van de Abdij van Park bedekt zijn met een laagje ijs, bleven wandelaars overal mooi op de wandelpaden. En dat is maar goed ook, zegt Helsen. “In ondiepe plassen, zoals in natte weilanden, kan je het ijs wel betreden, maar in diepere vijvers is het ijs niet dik genoeg. Ook in diepere plassen is het echt opletten.” Omdat de dikte van het ijs met het blote oog inschatten moeilijk is, is door het ijs zakken een reëel gevaar. “De watertemperatuur zit nu rond het vriespunt. Wanneer je daar als mens, met een lichaamstemperatuur van ongeveer 37 graden, in belandt, kan dat leiden tot een thermische schok, hetgeen kan leiden tot een hartaanval. Bovendien bestaat het gevaar dat je met je hoofd tegen de laag ijs botst, en verdrinkt.”

Volledig scherm Vijvers in Abdij van Park in Heverlee © Vertommen

Tien graden

Het is van februari 2021 geleden dat het ijs op veel vijvers voldoende dik was om het lichaamsgewicht van een mens te dragen. “Daarvoor heb je een lange structurele periode van een tweetal weken met vrieskou nodig,” gaat Helsen verder. “Daar zijn we nu nog niet. We verwachten dat de temperaturen vanaf zondag de hoogte in gaan. Volgende week wordt het zelfs tot tien graden. Wie van het ijs wil genieten waar het veilig kan doet dat dus best zo snel mogelijk.” Of we tijdens de feestdagen dan wel kunnen genieten van een sneeuwtapijt blijft voorlopig koffiedik kijken. Een witte kerst is alweer van 2010 geleden. “Alle kaarten liggen nog open.”

Het politiereglement stalt dat het verboden is zich op het ijs te begeven, behoudens de toestemming van de burgemeester en het schepencollege. Wie zich toch op het ijs begeeft riskeert een GAS-boete die kan oplopen tot 375 euro. “We hebben nog geen mensen van het ijs moeten halen,” stelt politiewoordvoerder Mathieu Caudron. “Gelukkig maar, want het ijs is sowieso te dun. Een tragische situatie zoals in Engeland, waarbij drie jongens zijn overleden na een val in het bevroren meer, willen we ten allen koste vermijden. Zodra we opvangen dat meer mensen zich op het ijs beginnen te begeven zal de politie dan ook gericht patrouilleren.”

Volledig scherm Vijvers in Abdij van Park in Heverlee © Vertommen

