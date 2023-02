La Filosofia loopt vol voor de grappa van de beroemde familie Berta: “Er verdampt slechts een minimaal deeltje maar dat is voldoende om letterlijk beneveld te geraken”

Update Hij zwaait met IS-vlag en verzamelde materiaal voor een bom: 16-jarige met plannen voor terroristi­sche aanslag opgepakt

De politie heeft een 16-jarige jongeman opgepakt omdat hij plannen had om een terroristische aanslag te plegen. Dat bevestigt het parket van Leuven. Op zijn gsm werden video’s aangetroffen waarin hij zwaaide met een IS-vlag. De minderjarige wou een TATP-bom te maken, het type waarmee de aanslagen in ons land in 2016 werden gepleegd. Dit is wat we weten over de jongen en zijn terreurplannen.