kUNSTroute opent in provinciedomein: “Met de hele familie rond de Totempaal naar een stropersverhaal luisteren”

Leuven Leuvense politie betrapt 2.911 laagvlie­gers tijdens intensieve snelheids­con­tro­les

In maart controleerde de Leuvense politie intensief op overdreven snelheid. Er werd op maar liefst 25 dagen bemande snelheidscontrole gedaan, en dat op 128 verschillende plaatsen. In totaal werd de snelheid van 43.982 voorbijrijdende voertuigen gecontroleerd. 2.911 bestuurders, of 6,6%, waren in overtreding.

16:07