Kunstencentrum STUK verhuist naar Manhattan aan Vaartkom: “Heropening gaat gepaard met uiterst unieke Tien Om Te Zien ”

De Manhattan…wie de naam luidop uitspreekt, voelt meteen de vibe die de voormalige club aan de Vaartkom in Leuven destijds uitademde, niet zelden tot in de vroege uurtjes. In de jaren ’80 van de vorige eeuw was de Manhattan dan ook ‘the place to be’ in onze regio en meer dan dat: het was de eerste megadiscotheek in ons land waar grote namen zoals Marvin Gaye, INXS en Culture Club kwamen optreden. Na die glorieperiode kreeg de Manhattan een tweede leven als opnamestudio voor immens populaire televisieprogramma’s zoals bijvoorbeeld Tien Om Te Zien en Super 50. Nog later vond ook televisiesoap Thuis er onderdak en dat is tot op vandaag het geval.