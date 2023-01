Kunstencentrum STUK gaat door op locatie tot in maart: drie dansvoorstellingen in Stadsschouwburg

De renovatie in kunstencentrum STUK in Leuven en dat betekent dat het publiek pas vanaf 10 maart weer terecht kan in het gebouw in de Naamsestraat. Helaas werden heel wat voorstellingen daardoor geannuleerd of verplaatst naar een andere datum. Het feit dat STUK de deuren niet opnieuw kon openen in oktober 2022 was een stevige tegenvaller, maar dat betekent niet dat er helemaal niets te beleven is. STUK organiseerde al activiteiten op andere locaties zoals bijvoorbeeld de Manhattan aan de Vaartkom en de komende maanden staan er ook voorstellingen op het programma in de Stadsschouwburg in de Bondgenotenlaan. Meer concreet gaat het om drie dansvoorstellingen. “Begin januari is het de beurt aan de Goldbergvariaties van Anne Teresa De Keersmaeker, Pavel Kolesnikov en Bach. In februari volgt Jan Martens/Grip & Dance On en in maart is er een voorstelling van de levende danslegende Louise Lecavalier die het podium nog deelde met Bowie en Zappa”, aldus het STUK-team dat nog laat weten dat er snel meer nieuws komt over de eerste expo’s en concerten in het vernieuwde gebouw in de Naamsestraat. Meer informatie: ticket@stuk.be en www.stuk.be