Kunstenares Liliane Versluys en Sigrid Somers (KU Leuven) krijgen medaille voor Hugo De Keyserprijs

De laureaten van de Hugo De Keyserprijs werden eerder al bekend gemaakt, maar door de coronamaatregelen werden de prijzen nog niet uitgereikt. Nu code geel van kracht is, kon dat wel fysiek plaatsvinden. Liliane Versluys kreeg haar medaille uit handen van Luc Vanheerentals, voorzitter van de Leuvense Persclub die de HDK-prijs al voor de 19e keer uitreikte. De Leuvense kunstenares kreeg de award voor haar beeld van de ‘Onbekende Oorlogsvrouw’ op het Jeanne Devosplein. In de categorie ‘Beste woordvoerder’ ging Sigrid Somers van de KU Leuven aan de haal met de medaille. De Leuvense Persclub reikt al sinds 2003 de Hugo De Keyserprijs uit, een prijs vernoemd naar de overleden collega Hugo De Keyser die jarenlang voor HLN schreef in de regio Leuven. Komen in aanmerking voor de prijs: alle personen, groepen of initiatieven die het leven in Leuven aangenamer maakten in de brede zin van het woord.