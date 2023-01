Kunstenaar Pieter Janssens gaat petitie afgeven aan burgemeester Mohamed Ridouani: “Ik heb de laatste maanden vooral het gevoel gehad dat ze mij het leven zuur maken”

Nieuw jaar, nieuwe dromen, maar niet voor de bekende Leuvense kunstenaar Pieter Janssens. Hij vernam zes weken geleden dat hij vanaf 2023 niet meer kan beschikken over de helft van zijn atelier en dat schoot in het verkeerde keelgat. AGSL, het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven, toonde zich echter vastbesloten en bijgevolg lijkt de strijd gestreden. Toch geeft Pieter Janssens zich nog niet helemaal gewonnen. “Er is mij nooit gevraagd hoe ik het zag, terwijl ik toch al veel met de stad Leuven samengewerkt heb voor kunstwerken en allerhande diensten. Je zou dan toch verwachten dat ze eens met je praten voor ze dergelijke beslissingen nemen. Ik kreeg een gesprek met schepen Lalynn Wadera (Vooruit), maar ook daar was geen mogelijkheid tot onderhandelen. De beslissing was genomen, zonder duidelijke argumenten. En dat is wat ik in heel dit verhaal zo zuur vind…”, klinkt het.