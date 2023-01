Kunstenaar Pieter Janssens gaat petitie afgeven aan burgemeester Mohamed Ridouani: “De laatste maanden heb ik vooral het gevoel gehad dat mij het leven zuur werd gemaakt”

Nieuw jaar nieuwe dromen maar niet voor de bekende Leuvense kunstenaar Pieter Janssens. Hij vernam zes weken geleden dat hij vanaf 2023 niet meer kan beschikken over de helft van zijn atelier en dat schoot in het verkeerde keelgat. AGSL, het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven, toonde zich echter vastbesloten en bijgevolg lijkt de strijd gestreden. Toch geeft Pieter Janssens zich nog niet helemaal gewonnen. “Er is mij nooit gevraagd hoe ik het zag terwijl ik toch al veel met de stad Leuven samengewerkt heb voor kunstwerken en allerhande diensten. Je zou dan toch verwachten dat ze eens met je praten voor ze dergelijke beslissingen nemen. Ik kreeg een gesprek met schepen Lalynn Wadera (Vooruit) maar ook daar was er geen mogelijkheid tot onderhandelen. De beslissing was genomen, zonder duidelijke argumenten. En dat is wat ik in heel dit verhaal zo zuur vind…Ik heb nog geen nieuwe locatie en heb dus alles gewoon buiten gezet bij wijze van statement. Leuven heeft nu een nieuwe schepen van cultuur en hopelijk komt Bert Cornillie (Vooruit) met me praten en komt er toch nog een oplossing uit de bus. De stad Leuven investeerde ruim twee miljoen euro overheidsgeld in een tijdelijk project voor een aanvankelijk fantastische invulling van Maakleerplek. Maar ondanks wat windowdressing van tijdelijke activiteiten was er in de silo’s en Molens weinig beweging. De laatste maanden heb ik vooral het gevoel gehad dat mij het leven zuur werd gemaakt. Gelukkig voel ik ook dat niets me mijn creativiteit zal ontnemen en dat ik hard gesteund word door de buurt en door vrienden. Volgende week zal ik met buurtbewoners de petitie met meer dan 800 handtekeningen afgeven aan burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit). Hopelijk geeft hij thuis. Ik wens iedereen een fijn nieuw jaar, een jaar van activisme en rebellie want dat is het enige wat ons nog rest om het op te nemen tegen loze beloftes.” Wie de petitie wil steunen, kan terecht op www.petities.com/pieterjanssens.