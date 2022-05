Kunst als ademruimte voor Oekraïense kinderen: M Leuven ondersteunt ‘Ukrainians for Ukrainians'

Schoendozen

Sofie Vermeiren, hoofd publieksbemiddeling, voegt toe: “M heeft ervaring met dit soort projecten. In het verleden hebben we bijvoorbeeld al een aanbod rond dementie uitgewerkt. Dit project bouwt verder op het thema mentale veerkracht dat een belangrijke pijler is voor M. De educatieve workshops zullen worden gegeven voor en door Oekraïners. Het is bedoeld om gezinnen in België te steunen die hun huis moesten ontvluchten. Op deze manier kunnen we als museum ons steentje bijdragen. De workshops zullen plaatsvinden in het M-atelier en dit op 7, 14, 21 en 28 mei. De eerste workshop gaat van start om 11 uur en een volgende om 14 uur. Groepen die deelnemen aan de workshops mogen gratis het museum bezoeken. Inschrijven is ook gratis en kan online via deze link. Schoenendozen voor dit project zijn overigens meer dan welkom. Binnenbrengen kan via het onthaal van M Leuven.”