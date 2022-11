KU Leuvenstudente kaart grensoverschrijdend gedrag aan met protestactie: “Ik begin me onveilig te voelen aan de universiteit”

Leuven Stad Leuven en vzw Lucas for Life organise­ren wandeling op begraaf­plaats voor kinderen: “Kinderen ontdekken dat de begraaf­plaats geen enge plek is”

Voor het najaarsprogramma rouw en verlies werken de stad Leuven en Huis van het Kind Leuven samen met vzw Lucas for Life om een aanbod speciaal voor kinderen uit te werken. “Je kan bijvoorbeeld deelnemen aan een begraafplaatswandeling voor kinderen samen met een (groot)ouder. Verder is er ook een nieuw educatief pakket om met kleuters over het leven en de dood te praten”, vertelt schepen Bieke Verlinden (Vooruit).

31 oktober