KU Leuvenproffen over de grootste examenblunders: “Plots wandelde Mega Mindy het examenlokaal binnen.”

Leuven Drie keer naar boven, twee keer naar beneden. Leuvenaars bedwongen Mont Ventoux al lopend: “Twee bleinen en een dikke voet.”

“Wij zijn geen getrainde ultralopers,” zei Chris Nijs (47), vlak voor hij samen met wederhelft Isabelle François (47) de Mont Ventoux drie keer al lopend trachtte te bedwingen ten voordele van To Walk Again. 18 uur en half later slaagde het koppel in dat opzet.

27 juni