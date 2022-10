KU Leuvenprof rijdt aula binnen op Harley Davidson voor het goede doel: “Noem mij een rebel with a cause.”

Het was voor alle duidelijkheid geen uit de hand gelopen studentengrap. Aan het stuur zat professor Ilse Degreef (49), hoogleraar orthopedie en onder andere bekend van programma’s als ‘Topdokters’ en ‘Gert Late Night’, die de motorfiets trouwens kocht voor haar vijftigste verjaardag. Ze deed dit in het kader van ‘Proffen tegen kanker’, binnen het project We can-cer vive. Professoren worden bij die taxi uitgedaagd om – wanneer bepaalde bedragen worden ingezameld voor goede doelen rond kanker – een zelf gekozen uitdaging aan te gaan. En zo geschiedde: er werd al genoeg ingezameld zodat het de beurt was aan professor Degreef om haar tegenprestatie – ‘Neem een student mee achterop de Harley Davidson’ – uit te voeren.

Eerder gaf de professor al eens les met een kroon voorzien van een vergrootglas, maar het schouwspel van vandaag tartte toch wel alles. “Het mooie van zo’n motor is toch wel het geluid. Ik had op voorhand met het KU Leuvenpersoneel overlegd wat de beste plek was om de studenten dat geluid te laten horen, maar de dichtstbijzijnde parkeerplaats lag te veraf.” Tezamen besloten ze dan maar om de Harley tot in de aula te rijden. Via de lift, want het spreekgedeelte ligt lager dan de inkomhal. Een collega-hoogleraar, die als tegenprestatie in zijn pyjama college beloofde te geven, kreeg een ritje. “Ach, ook professoren mogen wel eens plezier maken. Noem mij een rebel with a cause.”