KU Leuven wordt partner van ‘Onze natuur’

Leuven CD&V Leuven kijkt richting 2024: “Elke Leuvenaar moet op een redelijke afstand wonen van openbaar groen”

Zopas verzamelde de Leuvense CD&V-afdeling in het hoofdkantoor van Boerenbond voor een ledencongres. “Het grote startpunt van een traject in de richting van de gemeenteraadsverkiezingen in 2024. We spraken onder meer over het woon- en mobiliteitsbeleid van Leuven en met deze ideeën gaan we aan de slag voor ons verkiezingsprogramma”, vertelt afdelingsvoorzitter Thijs Craane (36).

