KU Leuven verplicht FFP2-maskers bij mondelinge examens, rector Luc Sels licht beslissing toe bij HLN LIVE

Leuven Schepen van mobiliteit David Dessers reageert op uw bekommer­nis­sen na de invoering van zone 30 in de deelgemeen­ten: “Er is nauwelijks tijdswinst bij 50 per uur”

De uitrol van een algemene zone 30 in alle Leuvense deelgemeenten is sinds gisteren een feit, nu de eerste zoneborden in Kessel-Lo werden onthuld. Dat beroerde alvast heel wat online stemmen. Schepen van mobiliteit David Dessers reageert op een handvol ervan. “De architect van het zone 30-beleid zou ik me niet noemen. Het was mijn voorganger die dat in 2011 heeft uitgestippeld. Ik sta dus op de schouders van reuzen.” Een bloemlezing van de meest opvallende reacties.

5 januari