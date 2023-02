KU Leuven schenkt 25.000 euro aan getroffen gebieden

Herent Orient Herent houdt inzamelac­tie voor Turks rampgebied: “Ik zag een peuter onder het puin liggen. Dat had onze dochter kunnen zijn”

Met een dodental van meer dan 8.000 die volgens inschattingen nog kan oplopen tot 20.000 is de tol van de allesverwoestende aardbeving in Turkije en Syrië loodzwaar. In eigen land schieten de solidariteitsacties als paddenstoelen uit de grond. Zo ook in eethuis Orient Herent, waar uitbaters Carolien Mariman (24) en Kaan Kandemir (26) de hele maand lang geld inzamelen voor hulporganisatie Turk kizilayi.

16:21