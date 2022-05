KU Leuven reikt erepenning uit aan journalist en auteur Geert Mak

PK Carsport wint opener seizoen Belcar op Circuit Zolder

De opener van het Belcar Endurance Championship is meteen een schot in de roos geworden: een mooi startveld, met potentieel voor meer, een spannende wedstrijd die pas in de slotfase beslist werd, vier merken als winnaar in vier klassen en vooral ook zon en publiek! De winnaars algemeen werden Peter Guelinckx, Stienes Longin en Bert Longin in de indrukwekkende Audi R8 LMS GT2 van PK Carsport.

15 mei