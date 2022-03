KU Leuven reageert op Pano-reportage over grensoverschrijdend gedrag: “Hoort niet thuis aan een universiteit en aan onze faculteit.”

LeuvenIn de Pano-reportage van 16 maart kwamen andermaal getuigenissen naar boven over grensoverschrijdend gedrag in verschillende universiteiten, waaronder de KU Leuven. Concreet ging het om een professor aan de faculteit bewegings- en revalidatiewetenschappen, die in de periode tussen 2010 en 2019 problematisch gedrag vertoonde. De universiteit reageerde gisteren met een persbericht.

De universiteit werd in 2019 op de hoogte gebracht van de feiten via het vertrouwensnetwerk en de vertrouwenspersoon, en benadrukt dat dit dossier ernstig werd opgevolgd. In dat verband werd een coaching-traject gevolgd met het team van professoren waar de betrokkene deel van uitmaakte. In 2021 bleek dat een aantal personen, waaronder enkele slachtoffers, bereid waren te getuigen in een tuchtprocedure. Die werd in het najaar van 2021 opgestart, en is ondertussen afgerond. De beroepsinstantie heeft als gevolg van het dossier er sterk op aangedrongen dat de persoonlijke opvolging van de betrokken professor nauwgezet gebeurt. De decaan heeft zich daartoe geëngageerd.

“Grensoverschrijdend gedrag hoort niet thuis aan een universiteit en aan onze faculteit,” zegt Filip Staes, decaan aan de faculteit bewegings- en revalidatiewetenschappen. “Net daarom is het belangrijk dat dit bespreekbaar is als het toch gebeurt, dat slachtoffers en getuigen zich voldoende veilig voelen om de stap te zetten naar een vertrouwenspersoon, meldpunt of externe organisatie. Alle prioriteit gaat voor mij dan ook uit naar het gesprek met collega’s en studenten, om zo te bouwen aan een open cultuur in de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Inclusie en respect zijn twee speerpunten van het beleid dat ik als nieuwe decaan wens vorm te geven, samen met alle actoren binnen de faculteit en samen met de universiteit. Inclusie en respect vereisen ook het erkennen dat er persoonlijke grenzen zijn en dat we gedrag dat die grenzen overschrijdt, bespreekbaar moeten maken en een halt moeten toeroepen.”

De universiteit roept medewerkers en studenten nogmaals op contact op te nemen met het universitaire meldpunt of met een vertrouwenspersoon bij vragen over of meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Melders kunnen zelf bepalen of ze kiezen voor een informeel, formeel of extern traject. Bij de eerste optie wordt binnen een vertrouwelijk kader naar een oplossing gezocht, de tweede optie betreft het indienen van een formele klacht. Ook de externe dienst voor preventie en bescherming IDEWE kan op de hoogte worden gesteld.

De uitrol van het netwerk van vertrouwenspersonen heeft voor een stijging van het aantal meldingen gezorgd: van enkele tientallen zo’n tien jaar geleden, naar bijna 500 in 2020. Ook de invoering van het Centraal Meldpunt heeft daartoe bijgedragen. Cruciaal, want elke melding geeft een kans om naar een oplossing te zoeken, aldus de universiteit. Toch leeft het besef dat het beter moet. In februari nog pleitte rector Luc Sels om het huidige maatschappelijke debat aan te grijpen om op korte termijn de pijnpunten aan te pakken. “Een sfeer van geheimzinnigheid wordt noch door de academische gemeenschap, noch door de bredere samenleving aanvaard. Hoe we met dossiers van grensoverschrijdend gedrag omgaan moet transparant en verifieerbaar zijn. Dat is een absolute prioriteit voor mij,” klonk het toen.

De Academische Raad heeft intussen het licht op groen gezet voor een grondige evaluatie van de processen en procedures rond grensoverschrijdend gedrag. “Ook een herziening van het orde- en tuchtreglement voor academisch personeel is op dit moment al in voorbereiding,” zegt Sels. “Onze tuchtprocedure moet sneller. De verjaringstermijnen en sancties zullen herbekeken worden. En we willen opener kunnen communiceren aan alle betrokkenen over de tussenstand van dossiers.” De doorlichting start nog dit jaar. Ook zullen leidinggevenden via een opleiding meer bewust worden gemaakt van hun rol bij het tijdig voorkomen, herkennen en signaleren van ongewenst gedrag. De KU Leuven staat ten slotte open voor een gesprek over een extern meldpunt, als aanvulling op het bestaande vertrouwensnetwerk.

