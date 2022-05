KU Leuven-professor die in opspraak kwam door grensoverschrijdend gedrag, vertrekt nadat universiteit tuchtprocedure opstart: “Hij mag tot eind dit jaar geen professionele activiteiten uitoefenen”

LeuvenDe KU Leuven heeft beslist om de samenwerking met de professor aan de faculteit Letteren, die in februari in opspraak kwam, stop te zetten. Onderzoek van Het Laatste Nieuws toonde aan dat de man zich jarenlang schuldig zou gemaakt hebben aan grensoverschrijdend gedrag: van seksistische opmerkingen tegen collega’s, over mails met pornografische afbeeldingen tot het foutief benaderen van studentes. “Er zijn bindende afspraken gemaakt dat hij geen professionele activiteiten uitoefent tot eind 2022 (ook niet buiten KU Leuven) en zich deskundig laat coachen en begeleiden om aan zichzelf te werken.”

De KU Leuven bevestigt dat de samenwerking met de professor aan de faculteit Letteren vanaf vandaag stopt. In februari kwam de man in opspraak nadat onderzoek van Het Laatste Nieuws aantoonde dat hij zich van 2010 tot 2018 schuldig zou gemaakt hebben aan grensoverschrijdend gedrag tegenover studenten en collega’s. Wij konden 71 e-mails inkijken die de prof heeft verstuurd en spraken met zijn ex-collega’s en oud-studenten. Uit die bedenkelijke mails over seksistische grapjes en verhalen over fysieke handelingen bij studenten blijkt de prof al bijna tien jaar grenzen te overschrijden.

Quote Er werd begin mei een tuchtproce­du­re opgestart omwille van de feiten die aan het licht gekomen zijn, maar gelet op het feit dat de samenwer­kings­over­een­komst nu beëindigd is, wordt deze procedure stopgezet. KU Leuven

Grensoverschrijdend gedrag

Naast alle mails en getuigenissen van ex-collega’s getuigde een oud-studente ook over een beruchte avond op 15 november 2018 in het faculteitscafé Letteren in Leuven. Een wel erg losbandige avond van de professor in de fakbar, waar hij de studente verschillende keren foutief benaderde, leidde uiteindelijk tot de beslissing van het toenmalige bestuur van het faculteitscafé om verschillende professoren van de faculteit Taal & Letterkunde — waaronder de beruchte prof — op de zwarte lijst te zetten, waardoor ze de fakbar niet meer binnen mochten. De studente stapte nadien met haar verhaal naar het vertrouwensnetwerk van de KU Leuven, de toenmalige decaan en de professor in kwestie zelf, maar uiteindelijk werd er volgens haar weinig actie ondernomen. “De toenmalige decaan van de faculteit leek alles stil te willen houden. Waarom weet ik niet. Ik wil met deze getuigenis geen heksenjacht, maar ik ijver wel voor een veilige campus. Proffen die herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag vertonen, horen daar niet thuis.” De KU Leuven bevestigde dat er in 2018 een remediërings- en opvolgingstraject werd opgestart met de professor dat nog zou lopen tot september 2022.

Tuchtprocedure

Na de getuigenissen in Het Laatste Nieuws besloot de universiteit de professor echter op non-actief te zetten. “Om de rust en sereniteit te laten weerkeren, is besloten dat de docent zijn vakken niet meer geeft”, klonk het toen. “Aan het remediëringstraject, dat werd opgesteld door de universiteit en loopt tot september dit jaar, verandert er niets.” Vandaag bevestigt de universiteit dat de samenwerking met de professor in kwestie helemaal stopt.

“De samenwerking met een professor aan de Faculteit Letteren waarover meldingen van grensoverschrijdend gedrag waren gekomen, is beëindigd”, reageert de KU Leuven. “Er werd begin mei een tuchtprocedure opgestart omwille van de feiten die aan het licht gekomen zijn, maar gelet op het feit dat de samenwerkingsovereenkomst nu beëindigd is, wordt deze procedure stopgezet. Met de betrokken professor zijn bindende afspraken gemaakt dat hij zich in de komende maanden verder bezint, geen professionele activiteiten uitoefent (ook niet buiten KU Leuven), en zich deskundig laat coachen en begeleiden om aan zichzelf te werken. De erkenning van de slachtoffers is cruciaal voor KU Leuven. Uit respect voor de privacy van medewerkers en studenten is het onmogelijk voor de universiteit om verdere details te geven.”

