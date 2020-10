KU Leuven opent eigen Covid-19-testcentrum voor studenten

Leuven Liefst Leuven veroor­deelt straffe uitlatin­gen van Frans Vanhove van Art Gallery: “Mensen die naar Leuven komen winkelen, zijn helemaal niet gek of masochis­tisch”

16 oktober Liefst Leuven is niet te spreken over de open brief die de Leuvense handelaar Frans Vanhove naar de media en het stadsbestuur heeft gestuurd. De eigenaar van Art Gallery in de Bondgenotenlaan liet in die e-mail in straffe bewoordingen zijn ongenoegen blijken over het beleid in Leuven. “We hebben hier blijkbaar te maken met een handelaar die zijn eigen klanten als gekken en masochisten beschouwt”, zegt Marc Van de Velde, voorzitter van Liefst Leuven.