KU Leuven maakt vijf nieuwe eredoctores bekend

Eén van de vijf eredoctoraten gaat naar de Amerikaanse antropoloog Joseph Henrich. Hij doceert menselijke evolutionaire biologie aan Harvard University. In zijn onderzoek gaat hij na hoe de mens erin is geslaagd om ‘de meest succesvolle soort’ op aarde te worden en hoe cultuur een bepalende rol heeft gespeeld in onze evolutie. Het tweede eredoctoraat is weggelegd voor de Argentijnse Lucrecia Martel, één van de meest invloedrijke Latijns-Amerikaanse filmmakers van het moment. Martel debuteerde in 2001 met La Ciénaga, in de Engelse titel bekend als The Swamp. Haar voorlopig laatste speelfilm is Zama (2017), een bevreemdend satirisch portret van een 18de-eeuwse koloniaal. In heel haar oeuvre toont ze zich een uitgesproken stem in het debat rond diversiteit en gendergelijkheid. Ook de Britse chemisch ingenieur Gareth McKinley valt in de prijzen. Hij is de topautoriteit op het vlak van reologie, de wetenschapstak die zich bezighoudt met de beweging en vervorming van vloeistoffen en zachte materie. Karen Sandler is als juriste en ingenieur dan weer een voorvechtster van vrije en opensourcesoftware, vooral wat medische toepassingen betreft. Ook zij krijgt een eredoctoraat van de KU Leuven. Tot slot is er ook nog een eredoctoraat voor Huda Y. Zoghbi. Zij deed baanbrekend onderzoek naar zeldzame hersenaandoeningen zoals het Rett-syndroom. Haar onderzoek naar het MECP2-duplicatiesyndroom deed ze overigens in samenwerking met de Leuvense universiteit.