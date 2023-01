KU Leuven en OHL gaan nauwer samenwerken: “Wetenschap en sport slaan handen in elkaar”

LEUVEN/BRASSCHAAT/HOESELT Reuzegom­mer krijgt werkstraf voor vuistslag aan rechtenstu­dent in Leuvense pitabar: “Geschift dat hij bij die medicatie drinkt”

Voor de mep op een neus van een Limburgse rechtenstudent goed vier jaar geleden in een Leuvense pitabar heeft Reuzegommer J. V. uit Brasschaat een werkstraf van 60 uur gekregen. De feiten dateren ondertussen van 30 oktober 2018. Vijf weken later stierf Sanda Dia tijdens een uit de hand gelopen doopritueel. In die zaak moet V. zich over twee maanden verantwoorden voor het Antwerpse hof van Beroep. Maar dit gebeurde alvast die bewuste avond in de Ali Baba in Leuven.

11 januari