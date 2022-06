KU Leuven bij de honderd beste universiteiten ter wereld in internationale rangschikking

“De QS is één van de meer frequent gebruikte rankings,” reageert een tevreden rector Luc Sels. “In QS staat KU Leuven systematisch bij de top 100, in de nog breder gebruikte Times Higher Education World University Ranking staat KU Leuven zelfs op positie 42 momenteel. Welke ranking we ook nemen, de KU Leuven kan zich telkens tot de topuniversiteiten rekenen en komt steevast in de top 10 binnen de Europese Unie terecht. Dat is een uitzonderlijke prestatie, zeker als we rekening houden met de al bij al bescheiden middelen waar de Vlaamse universiteiten over beschikken. We zijn in deze groep van leidende universiteiten overigens één van de weinigen die hun studenten niet selecteren op potentieel of schoolse prestaties. Ook dat onderstreept hoe uitzonderlijk dit resultaat is. We zijn excellent, maar tegelijkertijd ook zo inclusief mogelijk. Dat krijgt de laatste jaren ook wereldwijd veel erkenning en laat ons toe om met de beste universiteiten samen te werken”.