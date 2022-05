Kraai maakt fiets- en wandelpad onveilig: “Ik telde vijftien aanvallen.”

Jan Vandeput telde vijftien aanvallen. “Als een arend die op zijn prooi duikt. Eén of twee kraaien hadden het telkens gemunt op fietsers. Voetgangers werden met rust gelaten,” vertelt hij. De kraaien pikten naar het hoofd van de voorbijgangers. “Zelf maak ik me niet ongerust, maar ik kan me best voorstellen dat mensen een schrik pakken.” Het is niet de eerste keer dat kraaien agressief gedrag vertonen vlakbij de sporthal. “Vorig jaar gebeurde het ook, vlakbij de tennisvelden,” weet Jan. In 2017 greep het stadsbestuur al eens in na vergelijkbare meldingen. Toen werd een kraaiennest verplaatst. “Sowieso is dit gedrag van tijdelijke aard,” zegt schepen van dierenwelzijn Thomas Van Oppens (Groen). “De stad heeft de beelden ook gezien. Meldingen kregen we nog niet, maar als dat zich aandringt zullen onze diensten het nodige doen.” Gisteren bleef het overigens rustig op het fiets- en wandelpadpad.