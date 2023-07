Kortsluiting zorgt voor rookontwikkeling op campus van UCLL

Amiran (14) wordt door Leuvense politie uitgeroe­pen tot ‘held van de dag’ nadat ze kleuter herenigt met ouders

De 14-jarige Amiran uit Leuven is door de politie in de bloemetjes gezet. De tiener kon vorige week woensdag een kleuter van vier jaar, die achterbleef aan een busperron in de Bondgenotenlaan in Leuven, herenigen met zijn ouders door snel in te grijpen.